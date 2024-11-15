Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 15 ноября 2024Ценности

Nike впервые напечатал кроссовки на 3D-принтере

Американский бренд Nike впервые напечатал кроссовки на 3D-принтере
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Nike

Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike впервые напечатал кроссовки на 3D-принтере. Соответствующий материал публикует Highsnobiety.

Речь идет о модели Nike Air Max 1000. Данный фасон был изготовлен совместно с компанией Zellerfeld, занимающейся 3D-печатью и известной производством кроссовок в футуристическом стиле для таких марок, как Kidsuper и Louis Vuitton.

При этом на данный момент Nike не делал заявлений о том, когда указанная обувь поступит в продажу и поступит ли вообще. «Для меня как для новатора самое интересное в Air Max 1000 — это новые решения, которых мы можем достичь с помощью производства нового уровня», — отметил директор по инновациям марки Джон Хук.

В феврале сообщалось, что кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал «план стойкости». В России его назвали одурманиванием украинского народа

      Маркетплейсы в России решили проверить на фейковые скидки в Черную пятницу

      Слуцкий объяснил отсутствие российских игроков в возглавляемом им китайском клубе

      Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

      Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

      В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

      Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

      Сжегший паспорт певец Шарлот заявил о мечте принести пользу России

      Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

      В Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше