Northrop Grumman перенесла запуск миссии по обслуживанию спутника

Northrop Grumman перенесла на 2026 год запуск миссии по обслуживанию спутника

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman перенесла на 2026 год запуск миссии Mission Robotics Vehicle (MRV) по обслуживанию спутника на околоземной орбите. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Оснащенный парой роботизированных рук космический аппарат будет заниматься обслуживанием геостационарных спутников, располагающихся на высоте более 36 тысяч километров над поверхностью Земли. Это позволит продлить срок службы геостационарных спутников.

В марте издание сообщало, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Военно-морская исследовательская лаборатория Соединенных Штатов планируют в 2025 году отправить на околоземную орбиту робота-спутника MRV, который доставит и прикрепит к другому космическому аппарату электрооптический датчик.

В апреле 2020 года корпорация Northrop Grumman рассказала, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.