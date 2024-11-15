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10:34, 15 ноября 2024Наука и техника

Обнаружены бросающие вызов космологии галактики

Nature: обнаружены бросающие вызов космологии сверхмассивные древние галактики
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Международная группа исследователей обнаружила три сверхмассивные древние галактики, которые существовали в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва. Эти галактики оказались почти такими же массивными, как Млечный Путь. Открытие было сделано с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и опубликовано в журнале Nature.

Для измерения расстояний и звездных масс галактик использовалась программа FRESCO, основанная на спектроскопии NIRCam/grism. Она позволила получить точные данные о галактиках в ранней Вселенной, что помогло ученым понять, что звездообразование в этот период было намного более эффективным, чем считалось ранее. Эти результаты бросают вызов существующим космологическим моделям.

Новый подход, разработанный исследователями, позволяет систематически анализировать галактики с эмиссионными линиями в ранней Вселенной. Используя спектрограф NIRCam/grism, ученые смогли точно оценить расстояния до галактик и измерить их звездные массы. Это дало возможность изучить процессы роста галактик на самых ранних этапах космической истории.

Исследователи обнаружили три галактики, названные «красными монстрами» из-за высокого содержания пыли, которая придает им характерный красный оттенок на изображениях телескопа. Эти галактики оказались значительно более массивными и эффективно формировали звезды, чем другие объекты в ранней Вселенной. Они были практически невидимы для предыдущих оптических наблюдений из-за сильного ослабления света пылью.

Открытие «красных монстров» указывает на необходимость пересмотра существующих моделей звездообразования. Будущие исследования с помощью телескопа Джеймса Уэбба и массива Atacama Large Millimeter Array помогут выяснить, какие уникальные процессы могли привести к столь эффективному росту этих галактик в ранней Вселенной.

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