Оппозиция Абхазии рассказала об отказе президента уходить в отставку

Ардзинба: президент Абхазии Бжания не соглашался уйти в отставку и взял паузу

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе переговоров с оппозицией не соглашался уйти в отставку, он взял паузу на размышления. Об этом заявил председатель организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба, передает РИА Новости.

По его словам, депутаты несколько раз встречались с президентом. «Идет некая пауза, видимо, там тоже совещаются между собой», — сказал политик.

Ранее представители оппозиции предложили властям два варианта: отставка всего правительства с президентом, вице-президентом и премьер-министром, а исполнять обязанности президента до назначения выборов должен спикер парламента Лаша Ашуба. Вторым вариантом была названа отставка правительства с тем, что президент назначает исполняющим обязанности того человека, который устраивает все стороны.

Ночью 12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Митингующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.