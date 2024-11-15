Оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с президентом

Кварчия: оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с властями

Оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с властями. Об этом заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, пишет ТАСС.

Политик добавил, что теперь оппозиция намерена наращивать силы.

Ранее представитель оппозиции Леван Микаа рассказал об ультиматуме действующему президенту Аслану Бжании. По его словам, от главы государства требуют уйти в отставку в течение часа.

В свою очередь, Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу. Глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации.