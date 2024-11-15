В обоснованности штрафов за отделку квартир усомнились

Депутат Пахомов: штрафы за некачественную отделку жилья становятся видом бизнеса

Взыскание штрафов за некачественную отделку квартир приобрели масштаб бизнеса среди покупателей. Свои опасения агентству РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По наблюдениям депутата, некоторые покупатели фактически наживаются на штрафах за дефектный ремонт. «Проблема есть, и она, по сути, носит, я бы не сказал угрожающий характер, но, честно говоря, мы ее фиксируем как новый вид бизнеса», — заявил он. Потребительский экстремизм, в частности, проявляется в завышении суммы компенсации. Так, одному девелоперу, с которым знаком Пахомов, предъявили штраф в размере 45 миллионов рублей, при том, что сам объект оценивается в 15 миллионов. За год общая сумма таких штрафов доходит до десятков миллиардов рублей.

Тем не менее парламентарий признает, что своим халатным поведением стройкомпании зачастую дают повод для подобных разбирательств. Пахомов надеется, что введение новых требований к качеству строительства и норм по взысканию штрафов и пени повысит качество строительства, а значит, и сократит число жалоб на недостатки отделки. «Посмотрим, сейчас только-только начинается правоприменение», — отметил он.

Ранее покупателей жилья обвинили в провоцировании роста цен в отрасли. Под потребительским экстремизмом понимается ситуация, в которой покупатель, злоупотребляя своими правами, затягивает с приемом объекта ради снижения его стоимости либо освобождения от оплаты услуг стройкомпании. Так, косвенным образом потребительский экстремизм может способствовать подорожанию частных домов, ведь застройщик начинает закладывать в стоимость предстоящие расходы на юристов и строительно-технические экспертизы.