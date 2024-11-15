В Госдуме отреагировали на отказ парламента Абхазии от соглашения с Россией из-за протеста

Арефьев: отказ Абхазии от соглашения по инвестициям не повлияет на экономику РФ

Отзыв из парламента Абхазии документа о ратификации соглашения по инвестициям с Россией никак не повлияет на российскую экономику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Никак это дело не повлияет на нашу экономику. Дело в том, что, во-первых, Абхазия — страна довольно маленькая. А во-вторых, у нее экономика довольно слабенькая. Не мы от нее получаем инвестиции, а они от нас получают инвестиции», — отреагировал Арефьев.

Если они не хотят, чтобы наши инвесторы работали у них, то, как говорится, «любовь без радости была, разлука будет без печали» Николай Арефьев первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее стало известно, что власти Абхазии готовятся отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям с Россией. Отмечается, что такое решение было принято с целью стабилизации обстановки в стране.

Президент Абхазии Аслан Бжания принимает меры по стабилизации обстановки в стране. До этого депутаты и министры Абхазии покинули правительственные здания в Сухуме. Среди них — вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган и другие депутаты парламента.

