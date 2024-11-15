В Госдуме отреагировали на отказ парламента Абхазии от соглашения с Россией из-за протеста

Отзыв из парламента Абхазии документа о ратификации соглашения по инвестициям с Россией никак не повлияет на российскую экономику, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Никак это дело не повлияет на нашу экономику. Дело в том, что, во-первых, Абхазия — страна довольно маленькая. А во-вторых, у нее экономика довольно слабенькая. Не мы от нее получаем инвестиции, а они от нас получают инвестиции», — отреагировал Арефьев.
Если они не хотят, чтобы наши инвесторы работали у них, то, как говорится, «любовь без радости была, разлука будет без печали»
Ранее стало известно, что власти Абхазии готовятся отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям с Россией. Отмечается, что такое решение было принято с целью стабилизации обстановки в стране.
Президент Абхазии Аслан Бжания принимает меры по стабилизации обстановки в стране. До этого депутаты и министры Абхазии покинули правительственные здания в Сухуме. Среди них — вице-премьер и министр экономики республики Кристина Озган и другие депутаты парламента.