Российская певица Ханна показала фигуру в ультракоротких шортах и топе

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя артистка разместила кадры, на которых предстала в спальне в белых ультракоротких шортах, облегающем топе на широких бретелях и длинных носках в тон. При этом звезда продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Вдобавок исполнительница собрала волосы в хвост.

В августе певица Ханна объяснила появление синяков на ягодицах.