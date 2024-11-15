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12:25, 15 ноября 2024Ценности

Певица Ханна показала фигуру в ультракоротких шортах

Российская певица Ханна показала фигуру в ультракоротких шортах и топе
Екатерина Ештокина

Кадр: @offi_hanna

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя артистка разместила кадры, на которых предстала в спальне в белых ультракоротких шортах, облегающем топе на широких бретелях и длинных носках в тон. При этом звезда продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Вдобавок исполнительница собрала волосы в хвост.

В августе певица Ханна объяснила появление синяков на ягодицах.

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