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11:57, 15 ноября 2024Бывший СССР

Появились сообщения о поражении немецкой ЗСУ Gepard в Одессе

Журналист Рожин: ВС России могли уничтожить немецкую ЗСУ Gepard в Одессе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Российские войска в ходе атаки на портовую инфраструктуру Одессы 14 ноября могли уничтожить немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. О возможном поражении самоходки сообщил в Telegram журналист Борис Рожин.

«Прилеты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки "Гепард"», — говорится в публикации.

В сентябре правительство ФРГ сообщало о поставке на Украину 22 танка Leopard 1A5 и трех ЗСУ Gepard.

Ранее в августе сообщалось, что до конца 2024 года Германия поставит Вооруженным силам Украины около 30 танков Leopard 1A5, четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и ракеты для них, 10 самоходок Gepard, а также 400 бронемашин MRAP.

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