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22:36, 15 ноября 2024Россия

Названа возможная причина пожара в доме помощи женщинам в Подмосковье

ТАСС: причиной пожара в доме помощи женщинам в Одинцове могла стать электрика
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: EMERCOM of Russia / Global Look Press

Пожар в доме помощи женщинам в подмосковном Одинцове мог начаться из-за электрики. Такую возможную причину назвали ТАСС оперативные службы.

По предварительной информации, к возгорания могла привести аварийная работа электросети дома или неисправность электроприбора. Кроме того, по уточненным данным, во время пожара пострадали шесть человек: трое детей и трое женщин.

В настоящее время тушение пожара продолжается. В МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. На месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники.

О происшествии стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Пожар произошел в трехэтажном доме. По данным Telegram-канала Shot, в здании располагается центр помощи жертвам домашнего насилия.

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