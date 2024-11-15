Названа возможная причина пожара в доме помощи женщинам в Подмосковье

ТАСС: причиной пожара в доме помощи женщинам в Одинцове могла стать электрика

Пожар в доме помощи женщинам в подмосковном Одинцове мог начаться из-за электрики. Такую возможную причину назвали ТАСС оперативные службы.

По предварительной информации, к возгорания могла привести аварийная работа электросети дома или неисправность электроприбора. Кроме того, по уточненным данным, во время пожара пострадали шесть человек: трое детей и трое женщин.

В настоящее время тушение пожара продолжается. В МЧС уточнили, что площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. На месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники.

О происшествии стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Пожар произошел в трехэтажном доме. По данным Telegram-канала Shot, в здании располагается центр помощи жертвам домашнего насилия.