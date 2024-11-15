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07:33, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за поджог стихийного мемориала пострадавшим при теракте в «Крокусе»

В Москве оштрафовали поджигателя стихийного мемориала жертвам теракта в Крокусе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Москве оштрафовали россиянин, совершившего поджог стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле». Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, через несколько дней после теракта гулявший поздней ночью в поселке Десеновское мужчина увидел возле камня-памятника мягкие игрушки и цветы, которые были оставлены жителями поселка в память о павших в результате атаки террористов россиянах. Злоумышленник достал зажигалку и поджог игрушки, что привело в открытому горению на закладном камне.

14 ноября сообщалось, что в районе Южное Бутово в Москве неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову.

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