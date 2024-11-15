Россиянина оштрафовали за поджог стихийного мемориала пострадавшим при теракте в «Крокусе»

В Москве оштрафовали поджигателя стихийного мемориала жертвам теракта в Крокусе

В Москве оштрафовали россиянин, совершившего поджог стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле». Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, через несколько дней после теракта гулявший поздней ночью в поселке Десеновское мужчина увидел возле камня-памятника мягкие игрушки и цветы, которые были оставлены жителями поселка в память о павших в результате атаки террористов россиянах. Злоумышленник достал зажигалку и поджог игрушки, что привело в открытому горению на закладном камне.

14 ноября сообщалось, что в районе Южное Бутово в Москве неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову.