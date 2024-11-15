Россиянке пришлось публично извиняться после эротичного танца для мужа

Жительнице Кемеровской области пришлось публично извиняться после танца для мужа

Жительнице Кемеровской области пришлось публично извиняться после эротичного танца для мужа, пишет Mash Siberia в своем Telegram-канале.

Девушка станцевала для мужа на автомобильной парковке. Ее танец попал на видео. На кадрах видно, как девушка забралась на капот машины, внутри которой сидел мужчина, и начала двигаться под музыку, а затем подняла свитер и оголила грудь.

Увидевшие танец местные жители сообщили в полицию. На нее составили протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, после случившегося россиянка записала публичные извинения, пообещав больше такого не повторять.

Ранее в Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов. На мероприятии присутствовало большое количество подростков. Случившимся заинтересовались в прокуратуре региона.