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12:07, 15 ноября 2024Россия

Россиянке пришлось публично извиняться после эротичного танца для мужа

Жительнице Кемеровской области пришлось публично извиняться после танца для мужа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Жительнице Кемеровской области пришлось публично извиняться после эротичного танца для мужа, пишет Mash Siberia в своем Telegram-канале.

Девушка станцевала для мужа на автомобильной парковке. Ее танец попал на видео. На кадрах видно, как девушка забралась на капот машины, внутри которой сидел мужчина, и начала двигаться под музыку, а затем подняла свитер и оголила грудь.

Увидевшие танец местные жители сообщили в полицию. На нее составили протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, после случившегося россиянка записала публичные извинения, пообещав больше такого не повторять.

Ранее в Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов. На мероприятии присутствовало большое количество подростков. Случившимся заинтересовались в прокуратуре региона.

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