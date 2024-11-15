Россиянок предупредили о последствиях бритья лица

Косметолог Шорина: бритье лица у женщин может привести к появлению темных волос

Бритье лица у женщин может привести к появлению более жестких и темных волос, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-косметолог Наталия Шорина.

«Мужская кожа по своей природе менее восприимчива к постоянной травме и частому бритью. В случае женщин сбривание нежных пушковых волос всегда приводит к отрастанию новых, но уже более жестких и темных. Как правило, эффект гладкости составляет от одного до семи дней, поэтому цикл бритья замыкается в бесконечный», — предупредила косметолог.

Также, по словам Шориной, во время бритья есть риск порезов с возможным образованием рубца. Кроме того, порезы могут инфицироваться при ненадлежащем уходе.

«Кожа, получающая механотравму в виде бритья, наиболее чувствительна к агрессивному действию ультрафиолетовых лучей и получению участков гиперпигментаций, даже в осенне-зимний период. Возможен и риск появления вросших волос. А избавление от них путем "вскрывания" также создает условия для образования шрамов», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Бритье лица, добавила косметолог, противопоказано и женщинам с куперозной кожей — такое воздействие будет провоцировать прорастание новых сосудов и усугубление состояния кожи.

Ранее россиянам рекомендовали не хранить в ванной комнате станки для бритья, кремы, таблетки и ювелирные изделия. Отмечается, что станки не рекомендуется хранить из-за ржавчины — она образуется на поверхности изделия и делает его использование опасным для здоровья.