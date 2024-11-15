Российская чиновница наживалась на сиротах и поплатилась

В Минусинске посадили чиновницу, наживавшуюся на махинациях с квартирами сирот

В Минусинске Красноярского края осудили ведущего инженера жилищного отдела городской администрации за махинации с недвижимостью сирот. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Сотрудница муниципалитета имела доступ к закрытой информации о выданных сиротам квартирах на условиях социального найма, а также их задолженностям по коммунальным услугам. С 2022 года она передавала эти данные риелторам и угрожала сиротам лишением жилья из-за долгов, если оно не будет приватизировано. После приватизации собственники продавали квартиры знакомым риелторам чиновницы. С каждой сделки обвиняемой полагался процент.

Сироты, продавшие жилье, взамен получали площадь, непригодную для проживания или со значительным ухудшением условий. Всего сотрудница муниципалитета обманула четверых сирот, нанесенный ущерб оценивается в 2,7 миллиона рублей. Обвиняемую приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Ранее в Москве сосед захотел лишить пенсионера жилья, но попался. Он без ведома собственника переоформил квартиру на своего сообщника и планировал выселить пенсионера через суд.