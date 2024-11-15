Российские войска два дня подряд наносили удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны отчиталось об ударе по 14 украинским бригадам в Курской области

Российские войска два дня подряд наносили удары по 14 украинским бригадам в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве подчеркнули, что бои проходили около населенных пунктов Николаево-Дарьино, Плехово, Дарьино, Малая Локня, Марьевка и Леонидово.

За прошедшие сутки, продолжили в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 бойцов, танк, две гаубицы Д-30, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 680 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

15 ноября сообщалось, что в Курской области сдалась группа солдат ВСУ, узнавшая о приближении российских войск, почти без потерь взявших сразу пять украинских позиций.