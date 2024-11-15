Российский банк поднял ставки по вкладам

ВТБ: с 15 ноября банк повысит ставки по вкладам до 24 % годовых

С 15 ноября ВТБ повысит ставки по вкладам до 24 процентов годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского банка сообщает РИА Новости.

Банк поднимет максимальную ставку по депозитам сразу на 2,5 процентных пункта. Такие условия доступны для новых клиентов, а также для текущих при условии размещения «новых для банка средств на депозите».

«Максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30 процентов на срок 3 месяца», — пояснили представители банка.

Согласно информации на сайте организации, подобный вклад можно открыть в течение двух недель после оформления договора ПДС и сумма вклада не должна превышать сумму первого взноса в программу.

Ранее директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода посоветовал открыть вклад в третьей декаде декабря — с 20 по 30 числа, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23 процентов. По словам экономиста, ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23 процентов. Еще одна причина для открытия вклада в конце декабря — специальные новогодние предложения от банков с повышенными ставками.

По данным ЦБ, по итогам третьей декады октября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках поднялась до 20,17 процента годовых. В первой и во второй показатель находился на уровнях в 19,78 и 19,66 процента соответственно. Однако после повышения ключевой ставки регулятора до рекордной отметки в 21 процент доходность по вкладам в финансовых организациях также потянулась вверх.