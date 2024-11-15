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05:08, 15 ноября 2024Россия

Российский военный заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово

Боец ВС России Саров заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово и населенных пунктов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащий расчета системы залпового огня БМ-21 «Град» 5-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки покинуть территории и свои позиции на кураховском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров заявил, что украинские военные ведут себя достаточно спокойно на кураховском направлении. Он заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов. «Связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального, наверное, духа», — добавил он.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВСУ допустили ряд ошибок в районе Курахово. По его мнению, неудачные решения облегчили продвижение российских войск на этом направлении.

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