Боец ВС России Саров заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово и населенных пунктов

Военнослужащий расчета системы залпового огня БМ-21 «Град» 5-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки покинуть территории и свои позиции на кураховском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров заявил, что украинские военные ведут себя достаточно спокойно на кураховском направлении. Он заявил о попытке ВСУ уйти из Курахово и близлежащих населенных пунктов. «Связано это, скорее всего, с нехваткой боекомплекта личного состава и морального, наверное, духа», — добавил он.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что ВСУ допустили ряд ошибок в районе Курахово. По его мнению, неудачные решения облегчили продвижение российских войск на этом направлении.