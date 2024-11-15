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05:30, 15 ноября 2024Бывший СССР

В России предрекли Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине

Сенатор Джабаров предрек Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Если Украине удастся создать ядерную бомбу, то может произойти трагедия для всех стран Европы, убежден первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. О последствиях сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, реакция должна быть не только со стороны России, но и от всех стран Европы. Потому что то, что может произойти, это будет ядерная трагедия для всех стран Европы. Слишком населен наш континент, чтобы рисковать подобными вещами. Мы понимаем, что это будет очень опасное оружие», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, достоверно неизвестно, смогут ли на Украине создать такое оружие.

«Но если это произойдет и будет аналог "Толстяка", который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, то это будет страшно видеть. И самое главное, что они должны понимать, что при малейшей попытке использовать против России такую бомбу на территорию Украины по ответному удару [будут брошены] страшные силы. И будет цепная реакция. Собственно, последствия такого ответа будут трагичны для всей Европы, не только для Украины», — добавил он.

Я надеюсь, сейчас союзники Украины в Европе поймут, какого монстра они воспитали, что они сотворили с этим режимом, который готов ради того, чтобы продолжать войну с Россией, пойти на уничтожение своей страны и других стран европейского континента

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины сообщило, что Киев может создать простую ядерную бомбу — аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года, в случае прекращения военной помощи США. Отмечается, что для разработки собственного ядерного оружия Украине потребуется пять лет.

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