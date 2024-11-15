Стало известно об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

Лебедев: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Агентура сообщает, что прилет был в пункт временной дислокации в районе Краснолиманского медицинского колледжа», — рассказал Лебедев.

По его словам, удар произошел в 13:45 у микрорайона «Южный» города Лимана.

Ранее Лебедев сообщил, что солдаты армии России смогли уничтожить свыше 100 бойцов ВСУ ударом по месту их дислокации в Хотенском районе Сумской области.