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03:36, 15 ноября 2024Из жизни

Таксист показал пенис жене соседа и поплатился

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде таксист поплатился жизнью за домогательства к жене соседа. Об этом сообщает The Thaiger.

Во вторник, 12 ноября, в Бангкоке обнаружили лежащего на земле мужчину. Им оказался 45-летний таксист Соммай. Мужчина получил ножевые ранения в руку и грудь. Медикам спасти его не удалось. Кровавый след привел полицейских к дому неподалеку.

Вскоре выяснилось, что на таксиста напал его сосед Танапхат. Соммай жил на первом этаже здания, а Танапхат с 26-летней женой Супапорн — на втором. Женщина рассказала, что накануне вечером она вышла из дома, чтобы встретиться с сестрой. В подъезде она столкнулась с Соммайем. По словам женщины, он «обнажил свой пенис, что напугало и шокировало ее». Она пожаловалась мужу, который «очень рассердился».

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После этого Супапорн все-таки отправилась на встречу с сестрой, а когда вернулась, увидела, как Танапхат «уходил с места преступления с ножом в руке». Он не сказал жене, что случилось. В данный момент мужчину разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержали жительницу города Какуал, которая попыталась отрезать пенис мужу. Женщина заявила, что напала на супруга, потому что он не смог заняться с ней сексом.

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