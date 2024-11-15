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19:13, 15 ноября 2024Путешествия

Туриста в Таиланде вытолкнули из магазина и сломали ему ногу из-за спора о заказе

Турист из Индии сломал ногу во время конфликта с сотрудником магазина в Таиланде
Алина Черненко

Фото: Thanapat Cherajin / AP

Турист из Индии получил увечья во время конфликта с сотрудником магазина в Таиланде. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября, в супермаркете на набережной курорта Паттайя. 38-летний Ангад Чандхок зашел туда забрать заказ, но обнаружил, что в нем отсутствовало несколько товаров. Сотрудник магазина, в свою очередь, уверял, что все позиции были на месте.

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Как пишет источник, спор быстро перерос в драку, и работник супермаркета вытолкнул туриста на улицу. В этот момент в конфликт вмешался посторонний человек, имя и национальность которого не уточняются. Он напал на индийца, в результате чего тот потерял равновесие, упал и сломал ногу.

На место происшествия вскоре прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в ближайшую больницу. Злоумышленник скрылся до приезда полиции. Очевидцы рассказали стражам правопорядка, что сотрудник магазина сначала оскорблял туриста, а затем другой мужчина, предположительно, его друг, ударил иностранца по лицу.

Местные жители выразили обеспокоенность негативным влиянием таких инцидентов на имидж Паттайи и призвали сотрудников организаций, обслуживающих туристов, следить за своим поведением.

В октябре в Паттайе мужчина жестоко избил пьяного туриста из Индии за приставания к его жене на пляже. Иностранец от боли потерял сознание.

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