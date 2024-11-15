Участник знаменитого тюремного эксперимента рассказал о жестокости его организаторов

Участник Стэнфордского тюремного эксперимента заявил о жестокости организаторов

Один из участников знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента рассказал, почему решил его покинуть. Воспоминаниями о страшном опыте он поделился в документальном фильме The Stanford Prison Experiment: Unlocking The Truth («Стэнфордский тюремный эксперимент: раскрывая правду»), передает Daily Mail.

Дуг Корпи был одним из 24-х студентов, согласившихся поучаствовать в эксперименте, который проводил американский психолог Филипп Зимбардо в 1971 году. Он хотел проверить, как физически и психологически здоровые люди будут вести себя в жестких обстоятельствах, и закрыл добровольцев в подвале, где был собран макет тюрьмы в натуральную величину. Для этого Зимбардо разделил студентов на надзирателей и заключенных. Он наблюдал за происходящим в течение шести дней.

В интервью Корпи заявил о жестокости организаторов, не разрешавших никому покидать «тюрьму», несмотря на учащающееся насилие. Один раз студенты из команды тюремщиков избили его, раздели догола и приковали к другому заключенному. По словам мужчины, тогда он и захотел сбежать любой ценой.

Сначала Корпи пытался симулировать сильную боль в животе, чтобы его отпустили к врачу. «Дуг, ты не можешь уйти, творится история», — все, что ответил ему Зимбардо, после чего перевел в одиночную камеру. Там отчаявшийся студент решил разыграть нервный срыв. Его спектаклю, как рассказывает Корпи, поверили и вывели из эксперимента.

После Зимбардо уверял, что нервный срыв Корпи был настоящим. По мнению психолога, мужчина врал, что все это придумал, поскольку ему было стыдно за свою слабость. В фильме Корпи опроверг слова Зимбардо и назвал его преступником, а себя жертвой. «Зимбардо сказал бы, что делает это все для общего блага, — отметил мужчина, — проблема в том, что ему было все равно, кому он причинит боль на этом пути».

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