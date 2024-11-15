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23:58, 15 ноября 2024Россия

Украденного из зоомагазина в Москве кота Лучика нашли

Волонтеры нашли кота Лучика, украденного школьницами из зоомагазина в Москве
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Sum / Unsplash

Волонтеры нашли кота Лучика, украденного двумя школьницами из зоомагазина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что животное пряталось под одним из автомобилей на уличной парковке. Лучик сильно похудел из-за стресса, в ближайшее время его отвезут к ветеринару, заявили волонтеры.

Укравшие кота девочки 10 и 12 лет рассказали, что встретились утром и решили пойти погулять во время школьных уроков. В одном из столичных торговых центров они зашли в зоомагазин и заметили кота, который им понравился. Подруги взяли питомца, но вскоре он сбежал от них.

Ранее стало известно, что сбежавших школьниц нашли в Крыму в Алуште. Их в ближайшее время доставят в столицу и передадут родителям. Также со школьницами проведут профилактическую работу.

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