Украденного из зоомагазина в Москве кота Лучика нашли

Волонтеры нашли кота Лучика, украденного школьницами из зоомагазина в Москве

Волонтеры нашли кота Лучика, украденного двумя школьницами из зоомагазина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что животное пряталось под одним из автомобилей на уличной парковке. Лучик сильно похудел из-за стресса, в ближайшее время его отвезут к ветеринару, заявили волонтеры.

Укравшие кота девочки 10 и 12 лет рассказали, что встретились утром и решили пойти погулять во время школьных уроков. В одном из столичных торговых центров они зашли в зоомагазин и заметили кота, который им понравился. Подруги взяли питомца, но вскоре он сбежал от них.

Ранее стало известно, что сбежавших школьниц нашли в Крыму в Алуште. Их в ближайшее время доставят в столицу и передадут родителям. Также со школьницами проведут профилактическую работу.