Украинский пленный раскрыл наставления инструктора из США

Пленный ВСУ Мартыненко: инструктор США учил опасаться брать еду даже у украинцев

Украинский военнопленный Игорь Мартыненко заявил, что инструктор из США учил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не брать еду даже у украинцев. Его слова приводит РИА Новости.

Мартыненко добавил, что инструктор из США также призывал всегда носить оружие со снятым предохранителем. Пленный добавил, что американец обучал военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Рассказывали, как себя надо вести с населением, что нельзя ничего пить, есть, не брать ничего в руки, даже если это мое, я украинец, и в Украине нахожусь, мне запрещали попить водички, что меня могут обнулить [убить]», — сообщил он.