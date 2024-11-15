Физик объяснил невозможность скрыть начало создания ядерной бомбы Украиной

Физик Ожаровский: скрыть создание ядерной бомбы Украиной было бы невозможно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следит за попытками разных стран получить доступ к ядерным материалам, и о якобы имеющей место подготовке Украины к созданию ядерной бомбы организация пока не докладывала. О том, какие признаки разработки ядерного оружия не позволяют скрыть этот процесс, в интервью «Ленте.ру» рассказал инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

По его словам, для начала Украине бы пришлось выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Так, например, поступила КНДР — и сразу попала под международные санкции, — отметил эксперт. — Никаких признаков, что Украина готова пойти по тому же пути, повторюсь, нет».

Кроме того, в МАГАТЭ не могли бы не заметить перевозку огромного количества отработавшего топлива с содержанием плутония, необходимого для создания плутониевой бомбы. Это именно тот тип ядерного оружия, о возможности создания которого Украиной заговорили в мире, и его «без испытаний создать невозможно», объяснил Ожаровский.

Наверное, это не стоит обсуждать всерьез, поскольку никто не знает, собирается ли вообще Украина создавать ядерное оружие или это только политическая риторика. Подчеркиваю, нет никакого доклада МАГАТЭ, где говорилось бы, что по таким-то признакам видна подготовка Украины к созданию ядерного оружия Андрей Ожаровский инженер-физик

О возможности создания Украиной ядерного устройства, аналогичного бомбе «Толстяк», которая была сброшена на Нагасаки в августе 1945-го, ранее заявили СМИ со ссылкой на доклад для оборонного ведомства страны. Сообщалось, что Киев может пойти на такой шаг в том случае, если избранный 47-м президентом США Дональд Трамп откажет Украине в военной помощи.