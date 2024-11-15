США и Британия приняли поправку к договору о применении атомной энергии

США и Британия продлили договор о применении атомной энергии в целях обороны

США и Великобритания продлили действие договора об использовании атомной энергии в целях обороны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Как отметили в ведомстве, была принята поправка к Договору о взаимной обороне (MDA) от 1958 года. Он предусматривает сотрудничество стран в «использовании атомной энергии в целях взаимной обороны». Документ позволяет сторонам обмениваться оборудованием и секретными данными в оборонительных целях.

«Сегодняшняя поправка продлевает действие договора во всей его полноте», — подчеркнули в Госдепе.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США хотят бессрочно продлить договор, предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия.