В Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

В Сухуме часть протестующих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией прошла на территорию парламента, правоохранители отошли от ограды. Об этом сообщает РИА Новости.
Также сообщается, что участники протестов направились в сторону администрации президента Абхазии.
Ранее на протестах в Абхазии сообщили о выстрелах. Подтверждающих видео нет, о пострадавших не сообщается.
До этого в Сухуме заявили о двух тысячах протестующих из-за соглашения с Россией. Сообщается, что правоохранители противодействуют противоправным действиям.