В Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

РИА: в Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

В Сухуме часть протестующих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией прошла на территорию парламента, правоохранители отошли от ограды. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что участники протестов направились в сторону администрации президента Абхазии.

Ранее на протестах в Абхазии сообщили о выстрелах. Подтверждающих видео нет, о пострадавших не сообщается.

До этого в Сухуме заявили о двух тысячах протестующих из-за соглашения с Россией. Сообщается, что правоохранители противодействуют противоправным действиям.