Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии протестующие прошли на территорию парламента

РИА: в Абхазии протестующие прошли на территорию парламента
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

В Сухуме часть протестующих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией прошла на территорию парламента, правоохранители отошли от ограды. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что участники протестов направились в сторону администрации президента Абхазии.

Ранее на протестах в Абхазии сообщили о выстрелах. Подтверждающих видео нет, о пострадавших не сообщается.

До этого в Сухуме заявили о двух тысячах протестующих из-за соглашения с Россией. Сообщается, что правоохранители противодействуют противоправным действиям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал «план стойкости». В России его назвали одурманиванием украинского народа

      Заседание по делу Никиты Журавеля вновь отложили

      Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими из-за соглашения с Россией

      Маркетплейсы в России решили проверить на фейковые скидки в Черную пятницу

      Слуцкий объяснил отсутствие российских игроков в возглавляемом им китайском клубе

      Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

      Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

      В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

      Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

      Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше