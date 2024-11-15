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14:37, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии восемь человек попали в больницу после протестов

Минздрав Абхазии: восемь человек доставлены в больницу после протестов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

В Сухуме восемь человек попали в больницу в ходе протеста у правительственных зданий против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Абхазии.

Сообщается, что семерым из них назначено амбулаторное лечение, один остается в больнице.

Ранее в Абхазии протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента. После этого толпа проникла на территорию ведомства, силовики блокируют вход непосредственно в здание администрации.

До этого на протестах в Сухуме сообщили о выстрелах. О пострадавших не сообщалось.

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