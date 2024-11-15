В Абхазии восемь человек попали в больницу после протестов

Минздрав Абхазии: восемь человек доставлены в больницу после протестов

В Сухуме восемь человек попали в больницу в ходе протеста у правительственных зданий против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Абхазии.

Сообщается, что семерым из них назначено амбулаторное лечение, один остается в больнице.

Ранее в Абхазии протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента. После этого толпа проникла на территорию ведомства, силовики блокируют вход непосредственно в здание администрации.

До этого на протестах в Сухуме сообщили о выстрелах. О пострадавших не сообщалось.