В Абхазии восемь человек попали в больницу после протестов

В Сухуме восемь человек попали в больницу в ходе протеста у правительственных зданий против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Абхазии.
Сообщается, что семерым из них назначено амбулаторное лечение, один остается в больнице.
Ранее в Абхазии протестующие протаранили грузовиком ворота администрации президента. После этого толпа проникла на территорию ведомства, силовики блокируют вход непосредственно в здание администрации.
До этого на протестах в Сухуме сообщили о выстрелах. О пострадавших не сообщалось.