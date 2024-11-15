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14:42, 15 ноября 2024Россия

В Госдуме объяснили необходимость снизить возраст принесения присяги гражданина

Водолацкий: возраст уголовной ответственности и принесения присяги надо уравнять
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Возраст принесения присяги гражданина России необходимо снизить до 14 лет, так как именно с него наступает уголовная ответственность. Об этом заявил один из авторов внесенного в Госдуму законопроекта Виктор Водолацкий изданию «Подъем».

Он объяснил, что с 14 лет молодые люди начинают нести полную ответственность за свои действия. По словам парламентария, подростки, получая паспорт, должны знать, гражданином какой страны являются. Водолацкий считает, что, изучая текст клятвы, они параллельно будут изучать историю России. «Не то, что пишут в социальных сетях, а реальную правду о нашей стране, о подвигах наших предков. А так — да, расписался, что он получил паспорт, и все — пошел, положил его дома и забыл об этом», — сказал депутат.

Законопроект, который предполагает обязательное принесение присяги гражданина России с 14 лет, внесли в Госдуму 15 ноября. Авторы документа назвали его целью «повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации».

Ранее российские школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы обязали вывешивать на своих зданиях или устанавливать его на своей территории флаги России. Как подчеркнули в Госдуме, триколор должен находиться на выделенном под него месте постоянно.

ЖЗЛ
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