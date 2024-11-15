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10:15, 15 ноября 2024Россия

В Госдуме обвинили разносчиков пиццы в отсутствии патриотизма

Депутат Госдумы Морозов обвинил разносчиков пиццы в отсутствии патриотизма
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил на форуме «Города России», проходящем в Екатеринбурге, об инициативе вернуть обязательное распределение выпускников вузов, которые учились на бюджете. Парламентарий обвинил молодых людей, которые после окончания ведущих вузов начинают работать курьерами и разносить пиццу, в отсутствии патриотизма, передает портал Е1.ru.

«Сорок процентов молодых людей, окончивших шикарнейшие университеты Москвы, не хотят работать по специальности! И это не патриотично в отношении страны, нельзя по-другому назвать», — отметил Морозов.

Он пояснил, что поддерживает принятие нового закона, который обяжет распределять выпускников вузов по критически важным отраслям российской экономики.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предрек ухудшение качества образования из-за сокращения времени.

ЖЗЛ
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