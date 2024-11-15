Гемпель назвал трескотней слова Зеленского о подготовке нового плана

Слова Владимира Зеленского о подготовке нового плана являются очередной «трескотней». Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Зеленскому следует «спуститься на землю» и осознать, в каком положении сейчас находится Украина. Собеседник агентства также призвал его не выступать от имени страны, подчеркнув, что он является нелегитимным президентом. «Планы Зеленского из области воздушных замков», — заключил Гемпель.

Ранее Зеленский анонсировал новый план действий для Украины, который будет представлен на следующей неделе. Он состоит из десяти пунктов, одним из которых станет «культурный суверенитет», предполагающий «производство украинского контента».