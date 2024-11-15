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06:50, 15 ноября 2024Россия

В России увидели неожиданную деталь на фото Байдена с Трампом

Сенатор Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует лицемерие США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография действующего и будущего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, позировавшего вместе со своей женой Джилл, демонстрирует американское лицемерие. Об этом он высказался в Telegram-канале.

Пушков увидел неожиданную деталь на фото Байдена с Трампом и указал на лицемерие этого снимка.

«Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму)», — отметил сенатор.

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Политик также заметил, что на фотографии отсутствует жена Трампа Мелания. Она отказалась ехать в Белый дом на встречу ее мужа Байденом и его супругой. По его мнению, Мелания не может простить обыски в их имении, которые позволил проводить Байден.

10 ноября Дональд Трамп окончательно одержал победу на президентских выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.

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