В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг на авиарейсах, сообщает РИА Новости.
Член Совфеда направил обращение министру транспорта Роману Старовойта, в котором предлагается внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и запретить такую практику. Кроме того, Гибатдинов предложил увеличить «штрафные санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира».
«Проявления "овербукинга" фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика», — объяснил сенатор свою инициативу.
В январе вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что представители туриндустрии и авиакомпании хотят легализовать овербукинг в России. «Мировой опыт показывает, что если законодательно утвердить правила овербукинга, то они будут понятны всем», — рассказывал он.