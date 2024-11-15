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05:09, 15 ноября 2024Россия

В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг

Сенатор Гибатдинов предложил законодательно запретить овербукинг
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Pixabay

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг на авиарейсах, сообщает РИА Новости.

Член Совфеда направил обращение министру транспорта Роману Старовойта, в котором предлагается внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и запретить такую практику. Кроме того, Гибатдинов предложил увеличить «штрафные санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира».

«Проявления "овербукинга" фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика», — объяснил сенатор свою инициативу.

В январе вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что представители туриндустрии и авиакомпании хотят легализовать овербукинг в России. «Мировой опыт показывает, что если законодательно утвердить правила овербукинга, то они будут понятны всем», — рассказывал он.

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