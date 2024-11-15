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16:08, 15 ноября 2024Мир

Стало известно о планах Шольца и Путина созвониться впервые за два года

Bloomberg: Путин и Шольц планируют впервые за два года созвониться
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц планируют созвониться вечером 15 ноября, этот звонок может стать первым за два года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Путин и канцлер Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу, 15 ноября (...) Звонок состоится на фоне критической ситуации для Украины, поскольку значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или полностью разрушена», — передает агентство.

Авторы материала указали на то, что если звонок состоится, то он станет «первым прямым контактом политиков за последние два года».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами 15 ноября. Он отметил, что президент переговорит с одним из своих зарубежных коллег во второй половине дня.

Вот это да!
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