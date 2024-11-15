Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:33, 15 ноября 2024Путешествия

В Турции оценили последствия отмены системы «все включено». Станут ли россияне реже отдыхать на курортах страны?

Устаоглу: отмена all inclusive в Турции не вызовет отток туристов из РФ
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

В Турции оценили последствия отмены системы all inclusive («все включено»). На вопрос, станут ли россияне реже отдыхать на курортах страны, ответил президент Ассоциации малых отельеров (АМО) Турции Эртан Устаоглу.

По словам эксперта, отмена популярной системы не вызовет отток российских туристов. «Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — сказал он.

Материалы по теме:
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
6 ноября 2024
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
28 августа 2024

В Турции не обсуждают полный отказ от all inclusive

Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын заявил РИА Новости, что полный отказ от all inclusive не обсуждается. «Система "все включено" — хороший инструмент для турецкой туристической отрасли», — добавил он.

При этом специалист отметил, что туристическая отрасль не намерена полностью подстраиваться под этот формат, будут использоваться и другие инструменты.

По данным экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, система сохранится в старых отелях, а новые открывающиеся гостиницы будут переходить на иные формы обслуживания. Так, отдыхающим будут предлагать самим выбирать необходимые опции — например, «все включено без алкоголя».

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom  

В Турции решили сократить число отелей по системе «все включено» из-за недоеденной еды

Как сообщил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата, ежедневно выбрасывается от 200 до 400 граммов еды после каждого туриста. В результате пищевые отходы обходятся в 1,5 миллиарда долларов в год. По этой причине начали обсуждать сокращение числа отелей «все включено».

Среди возможных вариантов решения проблемы также обсуждается сокращение размеров тарелок, тогда как представители отелей предложили, чтобы турист платил только за то, что действительно ест. Что, по их мнению, будет честнее для клиентов и экономнее для отелей. При этом ограничения на употребление алкогольных напитков вводить не планируется, отметил координатор по СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санджар. «На данный момент в Турции отсутствует проблема злоупотребления алкоголем. Да, здесь могут применяться какие-то меры, чтобы ограничить количество выбрасываемого мусора, но ограничений в употреблении алкоголя не будет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции и «идиотские правила»

      Павлюченко оскорбил Дзюбу

      Полицейские поймали двоих забравших у российской пенсионерки 17 миллионов рублей аферистов

      Зеленский анонсировал план действий для Украины

      В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

      В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

      Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

      В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

      Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше