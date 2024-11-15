Устаоглу: отмена all inclusive в Турции не вызовет отток туристов из РФ

В Турции оценили последствия отмены системы all inclusive («все включено»). На вопрос, станут ли россияне реже отдыхать на курортах страны, ответил президент Ассоциации малых отельеров (АМО) Турции Эртан Устаоглу.

По словам эксперта, отмена популярной системы не вызовет отток российских туристов. «Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — сказал он.

В Турции не обсуждают полный отказ от all inclusive

Заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын заявил РИА Новости, что полный отказ от all inclusive не обсуждается. «Система "все включено" — хороший инструмент для турецкой туристической отрасли», — добавил он.

При этом специалист отметил, что туристическая отрасль не намерена полностью подстраиваться под этот формат, будут использоваться и другие инструменты.

По данным экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, система сохранится в старых отелях, а новые открывающиеся гостиницы будут переходить на иные формы обслуживания. Так, отдыхающим будут предлагать самим выбирать необходимые опции — например, «все включено без алкоголя».

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В Турции решили сократить число отелей по системе «все включено» из-за недоеденной еды

Как сообщил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата, ежедневно выбрасывается от 200 до 400 граммов еды после каждого туриста. В результате пищевые отходы обходятся в 1,5 миллиарда долларов в год. По этой причине начали обсуждать сокращение числа отелей «все включено».

Среди возможных вариантов решения проблемы также обсуждается сокращение размеров тарелок, тогда как представители отелей предложили, чтобы турист платил только за то, что действительно ест. Что, по их мнению, будет честнее для клиентов и экономнее для отелей. При этом ограничения на употребление алкогольных напитков вводить не планируется, отметил координатор по СНГ компании Pegas Touristik Орхан Санджар. «На данный момент в Турции отсутствует проблема злоупотребления алкоголем. Да, здесь могут применяться какие-то меры, чтобы ограничить количество выбрасываемого мусора, но ограничений в употреблении алкоголя не будет», — сказал он.