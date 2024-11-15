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20:37, 15 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыла способ получить максимум пользы от картофеля

Гастроэнтеролог Ноев: максимальную пользу приносит отварной картофель в мундире
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев рассказала, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, нередко исключают картофель из рациона, однако на самом деле этот овощ может быть полезен, если правильно приготовить его. Способы сделать это доктор раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что картофель содержит много калия, необходимого для здоровья сердца, почек, надпочечников и мышц. «Сто граммов картофеля с кожурой содержат около 400-660 миллиграммов калия, что составляет около четверти его суточной нормы», — объяснила она.

По словам Ноев, максимальную пользу приносит отварной или запеченный в духовке картофель в мундире. Также врач посоветовала готовить его методом су-вид, то есть запечатать в пакет, откачать из него воздух с помощью вакууматора, а затем отварить. Доктор подчеркнула, что картофель лучше есть холодным: в этом случае содержащийся в нем крахмал становится полезным для кишечника и иммунитета.

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Гастроэнтеролог предупредила, что если варить картофель в большом количестве воды и без кожуры, до 60 процентов содержащегося в нем калия разрушится. Кроме того, овощ потеряет и другие полезные элементы, отметила Ноев.

Ранее гастроэнтеролог Саураб Сетхи назвал наименее вредный крепкий алкогольный напиток. По его словам, никакое количество алкоголя не является полезным, однако текила вызывает меньшее похмелье, чем другие спиртные напитки.

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