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18:58, 15 ноября 2024Наука и техника

ВС России применили робота с громкоговорителем в зоне СВО

ВС России применили роботизированную платформу с громкоговорителем в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Вооруженные силы (ВС) России применили роботизированную платформу с громкоговорителем в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовала Народная милиция ДНР в Telegram.

В ходе наступления ВС России группу военнослужащих ВСУ на позиции севернее Курахово заблокировали бойцы группировки войск «Центр». «Чтобы избежать бессмысленного кровопролития, российские военнослужащие призвали их сложить оружие, применив для этого дистанционно-управляемую звуковую платформу», — говорится в сообщении.

В ответ на призывы противник открыл огонь. После этого по позиции ВСУ нанесли артиллерийский удар и сбросили листовки при помощи дрона. В результате украинские бойцы сдались в плен.

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Дистанционно управляемая машина на колесном шасси оснащена несколькими громкоговорителями, которые позволяют транслировать сообщения на большие расстояния.

В октябре стало известно, что российский робототехнический комплекс «Крот» начали применять в зоне проведения СВО. Колесная машина с электрической силовой установкой может нести несколько противотанковых мин.

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