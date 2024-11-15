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02:35, 15 ноября 2024Бывший СССР

Дезертир рассказал об обучении бойцов ВСУ у американского инструктора

Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке и Афганистане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучал инструктор из США с опытом нахождения в «горячих точках» в Ираке и Афганистане, рассказал украинский дезертир Игорь Мартыненко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пленного, бойцов 37-й бригады морской пехоты ВСУ обучал специалист из Соединенных Штатов. Как уточнил военный, инструктор 35-37 лет при помощи переводчика учил их как рыть окопы, работать с оружием.

«Он говорит, побывал во всех "горячих точках", Ирак, Афганистан, и теперь он на Украине», — подчеркнул он.

Ранее тренировавший солдат ВСУ британский инструктор был ранен в ходе военных учений в Уэльсе.

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