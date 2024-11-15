Жителей российского региона предупредили о смерчах

Синоптик Вильфанд: над Черным морем в районе Анапы могут появиться смерчи

В пятницу, 15 ноября, на Черноморском побережье в районе Анапы есть опасность формирования смерчей. Об этом предупредил жителей российского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Опасность появления вихрей сохранится до конца суток, уточнил синоптик. Помимо этого, в Краснодарском крае в этот день ожидается сильный снег, а в течение выходных регион накроет комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

По словам Вильфанда, в предгорных районах и горах пройдут сильный дождь, дождь со снегом, ливень с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее метеоролог заявил, что россияне пережили аномальный октябрь. Средняя температура воздуха во второй месяц осени превысила климатическую норму на 1-3 градуса Цельсия. При этом аномально низкие температуры были зафиксированы на Урале и в Якутии, рассказал Вильфанд.