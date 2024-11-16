Администратор известного Telegram-канала погиб на СВО

Администратор Telegram-канала «Архангел Спецназа» погиб в Донбассе

Администратор известного Telegram-канала «Архангел Спецназа» Егор Капинский, известный под позывным Щит, погиб в Донбассе. Об этом сообщил сам канал.

Отмечается, что Капинский сражался на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он погиб в стрелковом бою, подчеркивают авторы.

«Это невосполнимая потеря. Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что заключивший контракт с одной из частных военных компаний (ЧВК) 55-летний Павел Шувалов, более известный как Тулунский маньяк, погиб в зоне СВО. Это произошло в бою под Луганском, тело забрать не удалось.

