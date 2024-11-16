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12:26, 16 ноября 2024Россия

Авто с россиянами упало в канал в Петербурге

ГУ МЧС Санкт-Петербурга: авто с двумя женщинами упало в Дудергофский канал
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Санкт-Петербурга

Авто с россиянами упало в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram.

По информации спасателей, внутри автомобиля находились две женщины.

«Иномарку пришлось вызволять спасателям поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга при помощи автокрана. Как и по каким причинам машина оказалась в воде, выясняют специалисты», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Дагестане грузовик сорвался с обрыва высотой с 20-этажный дом. В автомобиле находились четыре человека, трое из которых — братья. Спасти водителя не удалось, еще трех человек госпитализировали.

ЖЗЛ
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