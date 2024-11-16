Депутат из Дагестана окрестил пропавшую дочь шахидкой для ее более быстрого поиска

Житель Дагестана соврал полиции, что его пропавшая дочь хочет устроить теракт

Житель Дагестана окрестил пропавшую дочь шахидкой, чтобы полицейские быстрее ее нашла. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Депутат Хивского района республики и учитель русского языка Асамудин рассказал, что в четверг, 14 ноября, семья поругалась с 14-летней дочерью. Подросток заявила, что больше не хочет жить с родителями и сбежала из дома.

Мужчина сразу позвонил в полицию. Чтобы правоохранители не откладывали поиски, мужчина соврал, что дочь собирается устроить теракт. По его словам, с собой у ребенка было три килограмма тротила.

«Школьницу объявили в розыск и моментально нашли у подружки, — говорится в сообщении. — Тут Асамудин сознался, что все выдумал. Теперь ему грозит уголовка за ложное сообщение о теракте».

Ранее сообщалось, что в Кировской области разыскивают пятилетнего Даниила Халтурина, пропавшего на улице в городе Яранске. По данным МВД, вечером 23 октября мальчик вышел из дома и исчез.

