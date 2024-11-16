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15:25, 16 ноября 2024Россия

Депутат из Дагестана окрестил пропавшую дочь шахидкой для ее более быстрого поиска

Житель Дагестана соврал полиции, что его пропавшая дочь хочет устроить теракт
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Житель Дагестана окрестил пропавшую дочь шахидкой, чтобы полицейские быстрее ее нашла. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Депутат Хивского района республики и учитель русского языка Асамудин рассказал, что в четверг, 14 ноября, семья поругалась с 14-летней дочерью. Подросток заявила, что больше не хочет жить с родителями и сбежала из дома.

Мужчина сразу позвонил в полицию. Чтобы правоохранители не откладывали поиски, мужчина соврал, что дочь собирается устроить теракт. По его словам, с собой у ребенка было три килограмма тротила.

«Школьницу объявили в розыск и моментально нашли у подружки, — говорится в сообщении. — Тут Асамудин сознался, что все выдумал. Теперь ему грозит уголовка за ложное сообщение о теракте».

Ранее сообщалось, что в Кировской области разыскивают пятилетнего Даниила Халтурина, пропавшего на улице в городе Яранске. По данным МВД, вечером 23 октября мальчик вышел из дома и исчез.

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