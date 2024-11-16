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01:51, 16 ноября 2024Бывший СССР

Экс-бойцы ВСУ уничтожили западную технику бывших сослужившев

«РВ»: экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса уничтожили танки и бронемашины украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Экс-военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда имени Максима Кривоноса продолжают уничтожать многомиллионную западную технику бывших сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На этот раз воины уничтожили с десяток танков и боевых бронемашин нацистов», — говорится в сообщении. Уточняется, что операция прошла на подступах к Курахово и Покровску.

Ранее экс-бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинских войск. Один из бойцов объяснил, что они готовы выступить против ВСУ из-за того, что те «воюют не против военных, а против мирного населения».

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