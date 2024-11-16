Глава МИД Индии заявил об усталости мира от конфликта на Украине

Глава МИД Индии: мир ждет разрешения конфликта на Украине

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что конфликт на Украине заставил его участников и другие страны заплатить слишком высокую цену, поэтому мир ждет его разрешения. О необходимости его урегулирования министр высказался на конференции, организованной газетой The Hindustan Times.

«Я думаю, что мир в некотором смысле истощен, — отметил Джайшанкар. — Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение». В пример усталости мира он привел разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиры Путиным. Эта телефонная беседа политиков стала первой после начала Россией специальной военной операции. «Так что вы можете видеть в каком направлении движется мир», — отметил глава МИД Индии.

При этом Джайшанкар отметил, что Индия не предлагает никакого мирного плана. «Мы не думаем, что это наше дело», — объяснил он. По словам министра, Индия только может помочь привести Россию и Украину «к точке, где они смогут взаимодействовать».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди заблокировать российскую экономику. По его мнению, так Индия сможет поспособствовать прекращению конфликта на Украине.