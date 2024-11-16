Названо главное последствие штурма Россией Купянска для ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Купянск — один из важнейших районов логистики для ВСУ

Купянск — это один из важнейших районов логистики для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Главное последствие штурма Россией этого населенного пункта для украинской армии специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Там бои идут жесткие сейчас. Противник приходит в себя после нашего прорыва. Это один из важнейших районов транспортных узлов и логистики для ВСУ на харьковском направлении. Оттуда отекла часть сил ВСУ на Курское направление. Тем не менее там достаточно еще у них возможностей, чтобы оказывать сопротивление. Надеюсь, что все у нас получится», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что потеря Купянска для ВСУ будет означать потерю стратегически важного населенного пункта для украинской армии.

Ранее журналисты издания Forbes заявили, что российские штурмовые подразделения на окраинах Купянска появились «словно из воздуха». В СМИ назвали штурм города зловещим знаком для ВСУ.

