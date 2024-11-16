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12:49, 16 ноября 2024Россия

Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

Главы субъектов России поддержали президента Абхазии Аслана Бжания по телефону
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Главы некоторых российских субъектов поддержали президента Абхазии Аслана Бжания в телефонных разговорах. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера в своем официальном Telegram-канал.

«Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразили ему поддержку», — отмечается в сообщении. Согласно пресс-службе, позвонившие политики назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали абхазскому народу мира и добра.

Главы субъектов России связались с Бжанией на фоне протестов оппозиции в стране и выдвинутого ей 15 ноября ультиматума. Сторонники оппозиции в Абхазии потребовали отставки действующего президента в течение часа.

Ранее оппозиция в Абхазии обнародовала в Telegram заявление по ситуации в частично признанном государстве. В нем утверждается, что время правления Аслана Бжания закончилось, а происходящее в государстве — ответ общества на антинародную политику президента, приводящую к обогащению узкого круга его приближенных.

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