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12:03, 16 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция обнародовала заявление по ситуации в Абхазии

Оппозиция в Абхазии заявила, что намерена стабилизировать ситуацию
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетПротесты в России

Фото: РИА Новости

Оппозиция в Абхазии обнародовала в Telegram заявление по ситуации в частично признанном государстве.

В призыве оппозиции утверждается, что время правления действующего главы государства Аслана Бжания закончилось, а происходящее в госудастве — ответ общества на антинародную политику президента, приводящую к обогащению узкого круга его приближенных.

«Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — заявила оппозиция.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа.

12 ноября в абхазском городе Сухуме из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста.

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