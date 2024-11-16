Критиковавшие Трампа чиновники приготовились к арестам

Guardian: критиковавшие Трампа чиновники готовятся к арестам и принимают меры

Американские чиновники, критиковавшие победившего на выборах республиканца Дональда Трампа, начали готовиться к арестам и принимать чрезвычайные меры. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что оппоненты Трампа допускают «довольно сюрреалистичные и дистопические сценарии» развития событий, в том числе они не исключают «открытого насилия». По словам конгрессмена от штата Калифорния Джареда Хаффмана, многие его коллеги «живут под постоянной угрозой насилия» в отношении них, их родственников и сотрудников. «Настали темные времена», — заключил он.

Известие о победе Трампа также встревожило сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). В ведомстве опасаются массовых увольнений после прихода политика к власти.