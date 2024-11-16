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06:49, 16 ноября 2024Россия

Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

HR-эксперт Чукина: при онлайн-общении с коллегами следует воздержаться от мемов
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

При общении с коллегами и руководством в мессенджерах следует воздержаться от чрезмерного использования мемов, сленговых фраз и фамильярностей, рассказала, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. В беседе с «Лентой.ру» HR-эксперт поделилась тонкостями профессионального этикета в онлайн-среде и рассказала о правилах деловой переписки в интернете.

Первый совет заключается в соблюдении баланса между формальностью и неформальностью. Эксперт порекомендовала использовать дружелюбный тон, но избегать излишней фамильярности. Например, можно использовать «привет» вместо «здравствуйте», но лучше не переходить на «ты», если нет уверенности в уместности или обозначенных ранее личных и профессиональных границ, пояснила специалист.

Кроме того, эксперт порекомендовала с осторожностью использовать эмодзи и мемы в деловой переписке.

Эмодзи могут добавить эмоциональности и сделать общение более живым, но нужно употреблять их дозированно. Мемы позволяют вносить юмор и разбавлять коммуникацию, осуществляют расслабляющую и амортизирующую функции. Однако следует помнить, что визуальный контент может быть неправильно понят в деловой переписке, поэтому использовать его важно в меру

Алена Чукинакарьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Она также порекомендовала избегать использования сленга. Чукина напомнила, что, несмотря на то, что некоторые выражения могут показаться уместными, лучше придерживаться стандартного языка либо пояснять значение сленговых выражений, чтобы оставаться с собеседником в одном смысловом поле.

Эксперт подчеркнула, что не менее важно быть кратким и ясным: социальные сети, по ее словам, — это не место для длинных писем. Необходимо передавать информацию четко и лаконично, пользуясь правилом «одно сообщение — одна мысль», пояснила она.

Заключительный совет — уважать личное пространство: нельзя забывать о времени в момент отправки сообщения, отметила специалист.

«Избегайте ведения коммуникации поздно вечером или рано утром, если она не связана со срочными делами. Также учитывайте формат переписки — не стоит отправлять голосовые сообщения, предварительно не убедившись, что у человека есть возможность и время прослушать его», — заключила Чукина.

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Ранее стало известно, что в 2023 году число занятых подростков 15-17 лет в России выросло на 40 процентов. О том, что молодые люди стали чаще работать, в докладе о положении детей и семей заявили представители Минтруда.

Как отмечают в ведомстве, число занятых подростков увеличилось до 86,7 тысячи человек. Больше всего несовершеннолетних трудятся в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тысячи человек). Кроме того, их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тысячи человек). Еще 17,3 тысячи подростков работают в сфере обслуживания и торговли.

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