Раскрыто число взятых в заложники в парижском ресторане

BFMTV: владелец ресторана взял в заложники 3-4 работника

Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

Начало событий в новости Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

Владелец ресторана, расположенного в парижском пригороде Исси-ле-Мулино взял в заложники трех-четырех работников. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, предварительно сообщается, мужчина забаррикадировался в помещении и удерживает четверых своих сотрудников. Место происшествия оцеплено крупными силами полиции, а также туда прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI. Кроме того, на месте находятся также экипажи спасателей.

Ранее сообщалось, что на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.