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16:49, 16 ноября 2024Мир

Раскрыто число взятых в заложники в парижском ресторане

BFMTV: владелец ресторана взял в заложники 3-4 работника
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестный захватил заложников в ресторане во Франции

Фото: Bob Edme / AP

Владелец ресторана, расположенного в парижском пригороде Исси-ле-Мулино взял в заложники трех-четырех работников. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, предварительно сообщается, мужчина забаррикадировался в помещении и удерживает четверых своих сотрудников. Место происшествия оцеплено крупными силами полиции, а также туда прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI. Кроме того, на месте находятся также экипажи спасателей.

Ранее сообщалось, что на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

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